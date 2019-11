Tellijale

Keskväljak on viimasel kolmel suvel muutunud autode läbisõiduhoovist õdusaks linnaruumiks, mida linlased beebidest eakateni aktiivselt kasutasid. Tuli ette sedagi, et sõpradel paluti koht keskväljakul kinni panna, et istuma saada. Autoteele püstitatud ruumieksperimenti ja sisukat kultuuriprogrammi tuldi vaatama ka Eestimaa kaugematest nurkadest, sest see lihtsalt on midagi erilist ja ägedat. Inimestele meeldib idee, et Paide linnal on julgust ja nutti seada inimesed autodest ettepoole. Ehedat Ruumi on särava näitena esile tõstnud nii muinsuskaitseamet kui ka arhitektide liit.