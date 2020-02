Tellijale

Combimill Reopalu OÜ on loodud 2014. aastal ja selle põhi­tegevusala on ümarmaterjalist saemaeterjali tootmine. Et saeveski tegutses Reopalus juba enne, jätkasid 2014. aastal tööd suuresti samad töölised. Inimesed koolitati ümber uute liinide peal töötama, vaid üksikud lahkusid.