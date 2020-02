Kuldmedal tuli kaela kehva tervise kiuste

Tellijale

Meeste U20 vanuseklassi kõrgushüppes võitis 1.99ga esikoha Markus Anvelt (KSK Alem). «Kokkuvõttes saab öelda, et läks siiski hästi, aga mitte just nii, nagu oleks võinud minna,» ütles ta. «Tervis polnud kõige parem, aga alla ka ei saanud anda. Ise oma sooritusega täielikult rahul ei olnud, aga kui sellises olukorras saab võita kulla, siis see on üllatav.»