Haigla alustas plaanilist ravi

Ta selgitas, et haiglal on kõikide nende inimeste andmed, kelle plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, päevaravi või statsionaarne ravi eriolukorra tõttu edasi lükkus. Nendega võe­takse ühendust ja neile pakutakse välja uued ajad. «Lähtume põhimõttest, et eelistatud on patsiendid, kelle ravi edasi lükati, kuid peame leidma ka võimalusi teistele, kelle eriarsti vastuvõtu või haiglaravi vajadus on muutunud akuutsemaks,» lausus ta.