Tallinna–Tartu ja Koigi–Laimetsa–Käsukonna maantee ristmikku valgustavad leedvalgustid. Süsteem on nii moodne, et valgustugevus muutub liikluskoormuse järgi. Kui autosid pole, on lampide võimsus üks, aga kui sõitjaid on, siis sootuks teine.