Suvevolle sari haaras kaasa uusi võrkpallisõpru

Turniiri korraldanud Paide võrkpalliklubi treener Piret Rein­feld ütles, et osalejad kogusid punkte etapidel saadud koha järgi. «Samasugune punktiarvestus, mille põhjal kujunes välja ka turniiri mängijate reiting, käis üle Eesti 17 paigas. Just seesama punktitabel oli alati aluseks ka võistkondade moodustamisel,» selgitas ta.

Reinfeld märkis, et naisi käis tänavu Paide rannas mängimas 25, mis on eelmiste aastatega võrreldes oluline edasiminek. «Iga kord oli naistel oma turniir ja edu saatis vägagi erinevaid mängijaid,» lisas ta.